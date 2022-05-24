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Новорожденную девочку объявили мертвой и похоронили заживо

The Print: новорожденную девочку выкопали из могилы живой

Фото: Natalie / Pexels

Семья из деревни вблизи индийского города Банихал, союзная территория Джамму и Кашмир, заживо похоронила новорожденную девочку после того, как врачи ошибочно констатировали ее смерть. Об этом сообщает The Print.

Девочка родилась у жителей деревни Банкут Башарат Ахмад Гуджар и Шамиме Бегум. Роды прошли в районной больнице. Врачи объявили девочку мертвой и не оказывали ей медицинскую помощь в течение двух часов. Семья решила похоронить ребенка в деревне Холлан.

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Жители Холлана высказали протест против похорон ребенка в их деревне. Они настаивали на том, чтобы его похоронили на родовом кладбище. Спустя час после похорон родители выкопали младенца из могилы для перезахоронения и обнаружили, что девочка жива.

Ее поспешили отвезти в больницу. После оказания медицинской помощи младенца перевели в специализированную больницу.

Родственников ребенка возмутила халатность врачей. Два сотрудника родильного отделения районной больницы были отстранены от работы, начато расследование.

Ранее сообщалось, что сотрудник морга в городе Болгатанга, Гана, рассказал о мальчике, который «ожил» по дороге в морг. Мальчик неожиданно чихнул и начал кашлять.

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Алиса Дмитриева
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