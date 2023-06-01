Нидерланды призвали помочь Украине создать эффективные Вооруженные силы

Глава МИД Нидерландов Хукстра призвал помочь Украине создать эффективные Вооруженные силы

Нидерланды призвали помочь Украине создать современные и эффективные Вооруженные силы, которые будут совместимы с НАТО, чтобы приблизить вступление Киева в альянс. С таким призывом выступил глава МИД королевства Вопке Хукстра в Twitter после встречи глав МИД стран-членов НАТО в Осло.

Дипломат добавил, что поддержка Украины и укрепление отношений между Украиной и НАТО будут для Нидерландов ключевыми темами предстоящего саммита в Вильнюсе.

«Я повторяю, что Нидерланды продолжат делать все возможное, чтобы помочь Украине, в том числе как можно скорее обучить украинских пилотов работе на истребителях F-16 вместе с Данией, Бельгией и Великобританией», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО разрабатывает многолетний пакет поддержки с солидным финансированием для восстановления безопасности и помощи Украине отказаться от советского оружия для перехода на полную операционную совместимость с НАТО.