Variety: фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана получил рейтинг R

Фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана получил возрастной рейтинг «R» (для лиц не моложе 17 лет). Об этом сообщает Variety со ссылкой на представителей Universal Pictures.

Для режиссера это первая за 21 год кинокартина, которая выходит с подобным рейтингом. Предыдущий его фильм с рейтингом R — «Бессонница». С тех пор все киноленты режиссера выходили с рейтингом PG-13 (для лиц от 13 лет).

Сюжет фильма «Оппенгеймер», главную роль в котором исполнит звезда «Острых козырьков» Киллиан Мерфи, будет посвящен создателю атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру. В актерский состав проекта также вошли Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Джош Хартнетт, Кеннет Брана и другие.

Премьера картины, основанной на книге «Американский Прометей», назначена на 21 июля 2023 года.