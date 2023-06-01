National Review: пессимизм украинцев из-за Артемовска может сорвать контрнаступление ВСУ

Обозреватель National Review Майкл Брендан Доэрти считает, что низкий моральный дух украинцев может сорвать контрнаступление Вооруженных сил Украины. В своей новой статье журналист выразил мнение, что состояние украинского общества указывает на проблемы, с которыми столкнулся Владимир Зеленский.

Одними из возможных признаков проблем журналист называет сообщения о том, что Украина столкнулась с трудностями при вербовке и мобилизации солдат для контрнаступления. Автор статьи предположил, что пессимистичные настроения среди украинцев во многом появились из-за потери Артемовска (украинское название — Бахмут).

Доэрти отметил, что Запад вынуждает начать контрнаступление ВСУ, несмотря на тяжелую ситуацию для Киева, тем самым ставя Зеленского в затруднительное положение.

Ранее сообщалось, что США оставили за Зеленским решение о присутствии России на переговорах по Украине. Как заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, проведение переговоров возможно только тогда, когда украинский лидер будет к ним готов.