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02:30, 1 июня 2023Мир

США оставили за Зеленским решение о присутствии России на переговорах по Украине

Белый дом: решение о присутствии России на мирных переговорах будет принимать Зеленский
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Pool / Reuters

Принимать решение о присутствии России на переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине должен украинский президент Владимир Зеленский, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Его слова приводят «Известия».

Он подчеркнул, что проведение переговоров возможно только тогда, когда глава Украины будет к ним готов. «И условия должны быть приемлемыми для него. А затем можно двигаться дальше, чтобы понять, может ли Россия быть частью этого процесса», — считает Кирби. Он также уточнил, что американская администрация не намерена давить на Зеленского, принуждая его возобновить переговоры.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с Украиной невозможны, пока у ее власти находится Зеленский. «Пока эти люди у власти, ситуация для России не поменяется с точки зрения переговоров», — отметил политик.

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    Марина Совина
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