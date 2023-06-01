Москвичам начнут прививать любовь к книгам с рождения

Ракова: в МФЦ Москвы родители получат рекомендации, как привить детям любовь к чтению

В московских центрах госуслуг начнут раздавать буклеты «Метр с книжкой», созданных совместно с детской библиотекой имени А.П. Гайдара «Мои Документы». В них собраны рекомендации, как и когда начинать читать с ребенком в возрасте до семи лет, чтобы привить ему любовь к чтению. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, буклеты разработали ко Дню защиты детей, который празднуется 1 июня. Рекомендации будут раздавать при оформлении свидетельства о рождении. Разделы брошюры составлены по возрастам и учитывают особенности детей на разных этапах развития.

Например, в возрасте до 1,5 лет малыши способны сосредоточиться на книге не больше чем на 1-2 минуты, а с 5-6 лет ребенок уже сам учится читать. Здесь можно найти рекомендации библиотекарей, педагогов и психологов по выбору литературных жанров и типов книг и их соответствию возрасту ребенка. А также советы мам и папам о том, как создать атмосферу для чтения, как работать с книгой, как сделать так, чтобы ребенок не перестал читать в дальнейшем Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

В каждом из разделов брошюры есть рекомендуемый список книг. Так, детям в возрасте до 1,5 лет, в частности, рекомендуется читать произведения Агнии Барто, Эрика Карла и Анастасии Орловой.

Центры госуслуг в Москве предоставляют более 280 услуг, 99 процентов из которых можно получить без привязки к месту регистрации. Районные центры работают без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.