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18:29, 1 июня 2023Моя страна

В Барнауле спасли выпавшего из гнезда совенка

Барнаульцы спасли выпавшего из гнезда птенца совы неясыти в Ленточном бору

Кадр: страница Алёна Бережнева во «ВКонтакте»

Жители Барнаула спасли совенка, который случайно выпал из гнезда. Подробности произошедшего публикуют журналисты портала «Алтайская правда».

Инцидент произошел 31 мая в Ленточном бору. Выпавший птенец совы неясыти бродил по лесу в одиночку, когда его заметила семья барнаульцев. Местные жители вместе с другой супружеской парой соорудили гнездо из сосновых веток и подвесили новое жилище птицы на дереве, забравшись на крышу автомобиля.

«Взяли самые основательные ветки. Накидали как можно больше, чтобы птенец не выпал. Совенка посадили с трудом. После этого дождались, чтобы мать-неясыть увидела своего ребенка, и все. На этом завершили спасательную операцию», — рассказала одна из спасателей Ольга Диянова.

В марте в Санкт-Петербурге сотрудники Поисково-спасательной службы спасли с отколовшейся льдины в акватории Финского залива собаку. Очевидцы заметили животное около яхт-клуба «Балтиец» и вызвали специалистов.

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    Майя Пономаренко
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