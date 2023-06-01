Обнаружены восемь время от времени взрывающихся звезд

Астрономический обзор SDSS обнаружил восемь новых катаклизмических переменных звезд

Международная группа астрономов проанализировала данные последнего этапа астрономического обзора Sloan Digital Sky Survey (SDSS) и обнаружила восемь новых катаклизмических переменных. Об этом сообщается в препринте статьи, опубликованной в репозитории arXiv.

Катаклизмические переменные (или CV) представляют собой двойные звездные системы, состоящие из белого карлика и обычной звезды, при этом белый карлик аккрецирует вещество от своего компаньона. Время от времени CV неравномерно увеличивает свою яркость в несколько раз, после чего снова переходит в состояние покоя. В рамках SDSS было обнаружено более 500 объектов этого типа.

В рамках пятого этапа обзора были проанализированы спектры уже известных CV и проведен поиск новых катаклизмических переменных среди популяции одиночных и двойных белых карликов. Из восьми новых CV четыре оказались системами типа WZ Стрельца — это немагнитные переменные с низкой скоростью аккреции и редкими супервспышками. Одна CV является новоподобной (увеличение яркости происходит быстрее затухания), еще одна принадлежит подтипу SU Большой Медведицы, а третья — поляром. Подкласс восьмого еще предстоит определить.

SU Большой Медведицы отличаются от других переменных тем, что подвергается двум различным типам извержений: короткие максимумы продолжительностью около двух дней с яркостью от 11,6 до 12,9 звездной величины и более длительные максимумы продолжительностью 13 дней с яркостью от 10,4 до 11,8 звездной величины. Поляры являются подклассом катаклизмических переменных, характеризующихся наличием очень сильного магнитного поля.

Согласно исследованию, ни один из недавно идентифицированных CV не демонстрирует заметных изменений яркости на своих кривых блеска. Было измерено, что орбитальные периоды всех этих восьми переменных составляют менее 94 минут, что типично для старых систем с низкой скоростью аккреции. Помимо обнаружения новых катаклизмических переменных, астрономы также спектроскопически подтвердили 53 и опровергли 11 других кандидатов CV.