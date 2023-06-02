Россиянам дали советы по выбору черешни

В Роскачество: неравномерный окрас черешни может свидетельствовать о плохом качестве ягод

Неравномерный окрас у черешни говорит о том, что она не лучшего качества, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

При этом отмечается, что сам цвет не говорит о спелости ягоды. «Однако неравномерный окрас может свидетельствовать о не самом высоком качестве ягод. Возможно, при сборке срывали и вызревшие, и недозревшие ягоды», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, состояние черешков также является хорошим ориентиром при выборе. Так, если они стали бурыми и сухими, то это значит, что черешня долго хранилась и уже утратила свою сочность, пояснили эксперты.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова предупредила об опасности переедания черешни и уточнила, что это грозит набором веса, временным изменением стула, дискомфортом в органах пищеварительной системы, а также вздутием живота. Чтобы избежать этих последствий, следует есть ягоду в умеренных количествах: средней суточной нормой специалист назвала порцию черешни в 200-300 граммов.