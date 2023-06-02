Московские врачи спасли родившегося с весом в шесть раз ниже среднего младенца

Ракова: почти 6 тысяч детей родились в перинатальном центре ГКБ имени Ворохобова в Москве

За первый год работы перинатального центра городской клинической больницы (ГКБ) имени Л.А. Ворохобова в нем родились почти 6 тысяч детей. Среди них — более 100 младенцев с экстремально низкой массой тела. Один из таких детей при рождении он весил 488 граммов — в шесть раз меньше среднего веса доношенных новорожденных. Итоги первого года работы крупнейшего в России перинатального центра подвела заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Центр оснащен высокотехнологичным оборудованием экспертного класса, в том числе компьютерными и магнитно-резонансными томографами, ангиографом, аппаратами УЗИ, маммографами, а профессиональная команда врачей центра использует передовые научные разработки для оказания помощи на высочайшем уровне.

Здесь созданы все необходимые условия для того, чтобы женщины и новорожденные получали помощь на самом высоком уровне. Центр входит в структуру одного из ведущих многопрофильных стационаров Москвы, что позволяет привлекать к лечебно-диагностическому процессу мультидисциплинарные бригады врачей различных профилей Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

По словам Раковой, центр начал работу в мае 2022 года и специализируется как раз на ведении осложненной беременности. «В медучреждении оказывается вся необходимая помощь — от ведения беременности до наблюдения за новорожденными, в том числе тех детей, которые родились раньше срока с низкой и экстремально низкой массой тела», — отметила вице-мэр. Для этого используется специализированная техника: инкубаторы, неонатальные мониторы, аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных и так далее.

Главный врач ГКБ им. Л.А. Ворохобова Андрей Шкода, в свою очередь, рассказал о спасении «самого маленького пациента» центра, который родился на сроке 22 недели и 3 дня и провел в больнице четыре месяца. «Залогом успешного спасения таких детей является высокий уровень акушерско-гинекологической службы и специалистов-неонатологов. Этому способствует не только техническое оснащение и постоянное обновление парка оборудования, чему Москва уделяет повышенное внимание, но и развитие кадрового потенциала здравоохранения», — добавил Шкода.

Кроме того, в центре уделяют большое внимание созданию комфортной среды для пациентов. Рожениц с детьми размещают в маломестных палатах с эргономичной мебелью, кондиционерами и собственными душевыми комнатами, оборудованными кнопками вызова персонала. Также в центре работает еженедельная школа будущих матерей, созданы условия для проведения партнерских родов, практикуется выкладывание младенца на грудь одного из родителей сразу после родов.

В марте 2023 года центр получил сертификат качества ФГБУ «Национальный институт качества» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, который подтверждает, что учреждение соответствует требованиям системы добровольной сертификации медицинских организаций «Качество и безопасность медицинской деятельности».