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17:07, 2 июня 2023Мир

США подготовились к диалогу с Россией по контролю над вооружениями

Белый дом заявил о готовности к диалогу с Россией и Китаем по контролю над вооружениями

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США подготовились к диалогу с Россией и Китаем по контролю над вооружениями, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит ТАСС.

«Мы заявляли о своей готовности участвовать в двусторонних переговорах по контролю над вооружениями с Россией и Китаем без предварительных условий», — сказал представитель Белого дома.

Ранее Соединенные Штаты прекратили передавать России информацию о вооружениях в рамках ДСНВ. В частности, Вашингтон больше не будет предоставлять Москве телеметрическую информацию.

21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил, что страна приостанавливает свое участие в ДСНВ. Он отметил, что речь идет не о выходе из договора, а именно о приостановке.

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    Анастасия Заикина
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