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20:51, 2 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о возможном теракте в Запорожской области

Рогов заявил о возможном теракте в Михайловке Запорожской области
СюжетРакетные удары по Украине:
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В Михайловке Запорожской области произошел взрыв, возможен теракт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, взрыв произошел в центре поселка. «По предварительной информации террористический акт», — заявил Рогов.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по морскому порту в Бердянске. В результате атаки пострадало девять человек.

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    Алевтина Запольская
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