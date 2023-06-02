Стало известно о возможном теракте в Запорожской области

Рогов заявил о возможном теракте в Михайловке Запорожской области

В Михайловке Запорожской области произошел взрыв, возможен теракт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, взрыв произошел в центре поселка. «По предварительной информации террористический акт», — заявил Рогов.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по морскому порту в Бердянске. В результате атаки пострадало девять человек.