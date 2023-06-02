ВСУ нанесли удар по морскому порту в Запорожской области

ВСУ нанесли удар по морскому порту Бердянска в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по морскому порту в Бердянске Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Военно-гражданской администрации (ВГА) города.

Отмечается, что удар был нанесен около 12:00 (совпадает с мск). По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что прозвучало три взрыва.

1 июня Рогов сообщил, что артиллерия и авиация ВСУ активизировались на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Он уточнил, что под обстрелом украинской армии был город Пологи, в населенном пункте прозвучало около 10-13 взрывов.