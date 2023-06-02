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12:48, 2 июня 2023Бывший СССР

В Бердянске прозвучали взрывы

Рогов сообщил о взрывах в Бердянске

Фото: Telegram-канал «Владимир Рогов»

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram о взрывах в Бердянске.

«По предварительным данным — попытка ракетного обстрела города боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) + работа [системы] ПВО РФ», — написал он.

Впоследствии Рогов уточнил, что попадание пришлось по территории морского порта. По предварительным данным, прозвучало три взрыва, жертв и разрушений нет.

28 мая в Бердянске система ПВО отразила ракетную атаку ВСУ. До этого, 21 мая, Владимир Рогов заявил об ударе украинских сил по Бердянску британскими ракетами Storm Shadow. По его данным, всего было выпущено семь ракет.

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    Варвара Кошечкина
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