В Бердянске сообщили о ракетной атаке со стороны Украины

Власти Бердянская сообщили, что системы ПВО отразили атаку украинских ракет на город

В Запорожской области система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Отмечается, что над городом были слышны звуки взрывов. «Все ракеты уничтожены», — говорится в сообщении. Жителей города призвали сохранять спокойствие.

Ранее, 25 мая, украинские военные нанесли массированный удар по Бердянску. До этого, 21 мая, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об ударе ВСУ по Бердянску британскими ракетами Storm Shadow. По его данным, всего было выпущено семь ракет. Четыре из них — британские Storm Shadow, а еще три — ложные цели. В итоге шесть ракет смогли перехватить средства противовоздушной обороны (ПВО), однако одна все-таки упала на окраине города и повредила столовую.