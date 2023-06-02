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19:08, 2 июня 2023Путешествия

Москвич две недели дрейфовал в Заполярье на резиновой лодке и выжил

Рыбак из Москвы две недели дрейфовал в Белом море и выжил благодаря спасателям МЧС

Фото: страница «ГКУ Карельская поисково-спасательная служба» во «ВКонтакте»

Рыбак из Москвы две недели дрейфовал в Белом море на резиновой лодке без мотора и выжил благодаря спасателям МЧС. Об этом сообщает издание «Хибины».

По информации источника, 66-летний россиянин приехал в Заполярье, чтобы порыбачить, и вышел на весельной лодке из города Кандалакша 19 мая. При этом мужчина не обозначил конечную точку маршрута, поэтому родственники пропавшего связались со спасатели и попросили уточнить его местоположение, а также оказать помощь, если она потребуется.

В результате, сотрудники МЧС по Республике Карелия организовали телефонную связь с москвичом и выяснили, что его лодку уносит в акваторию Белого моря. После этого спасатели выдвинулись на помощь терпящему бедствие мужчине и отбуксировали его плавсредство к берегу.

В марте в Тихом океане после столкновения с китом затонула парусная яхта Raindancer. После этого четверым членам экипажа пришлось десять часов дрейфовать на спасательном плоту. Инцидент произошел во время трехнедельного перехода с Галапагосских островов во Французскую Полинезию.

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    Марк Успенский
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