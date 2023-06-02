Венгрия призвала не допустить контрнаступления Украины

Премьер Венгрии Орбан призвал не допускать контрнаступления армии Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не допускать контрнаступления армии Украины, так как оно приведет к эскалации и новым жертвам. Его слова передает ТАСС.

Глава венгерского правительства заключил, что проведение крупные наступательных операций — это кровавая бойня. «Даже такой человек, как я, имеющий всего лишь полуторагодичный опыт службы в армии, знает, что у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся», — уточнил он.

Орбан подчеркнул, что международное сообщество должно сделать все возможное для прекращения огня и начала мирных переговоров до того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) перейдут к контрнаступлению.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт считает неприемлемым обучение украинских военных под флагом НАТО. Дипломат напомнил о необходимости не допускать прямого военного столкновения между Россией и Североатлантическим альянсом.