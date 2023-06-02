Туристы пожаловались на горы мусора в аэропорту популярного у россиян города

Airporthaber: пассажиры пожаловались на горы мусора и антисанитарию в аэропорту Стамбула

Туристы пожаловались на горы мусора, грязные туалеты и антисанитарию в международном аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен. Об этом пишет Airporthaber.

По данным издания, в авиагавани турецкого города, популярного у российских туристов, не проводят уборку. Пассажиры размещают в соцсетях фотографии мусора, вываливающегося из урн. Людям приходится складывать бытовые отходы рядом с контейнерами, так как в них уже нет места.

Причина «санитарного кризиса» связана с тем, что клининговая компания Kattenbeck Facility Services, обслуживающая аэропорт на протяжении трех лет, отказалась продлевать контракт на старых условиях.

Представители сервиса объяснили, что за прошедшие несколько лет моющие средства и другие расходники ощутимо подорожали. Более того, компании необходимо провести индексацию зарплат работникам, поэтому стоимость нового договора должна быть увеличена.

Однако руководство турецкой авиагавани отказалось выделять больше средств на уборку и услуги клинингового сервиса. При этом альтернативу ему в Стамбуле еще не нашли. Пока воздушная гавань намерена нанять хотя бы временного подрядчика, чтобы он помог исправить ситуацию.

Ранее в июне сообщалось, что у россиян появилась возможность выгодно отдохнуть в Стамбуле летом 2023 года благодаря продлению полетной программы туроператора PEGAS Touristik. Так, отечественные туристы могут приобрести семидневный тур на двоих в Стамбул по цене от 77 тысяч рублей с размещением в трехзвездочном отеле и завтраками.

