Убегающий через балконы голый мужчина и его избиение попало на видео

В Липецке голый мужчина по балконам попытался сбежать, но его поймали и избили жильцы дома

В Липецке голый мужчина попытался сбежать из квартиры на пятом этаже по балконам, но его поймали жильцы дома и избили. Видео происшествия публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что голый мужчина выходит на балкон, при этом его провожает обнаженная женщина. Затем он перелезает через ограждение и спускается вниз. Мужчина пытается разбить окно другой квартиры, но падает. В этот момент его настигают несколько мужчин и избивают палками. К ним прибегают пожарный и полицейские.

По данным канала, после задержания мужчину передали медикам. Мотивы его неординарного поведения выясняются.