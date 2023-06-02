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09:29, 2 июня 2023Силовые структуры

Убегающий через балконы голый мужчина и его избиение попало на видео

В Липецке голый мужчина по балконам попытался сбежать, но его поймали и избили жильцы дома

В Липецке голый мужчина попытался сбежать из квартиры на пятом этаже по балконам, но его поймали жильцы дома и избили. Видео происшествия публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что голый мужчина выходит на балкон, при этом его провожает обнаженная женщина. Затем он перелезает через ограждение и спускается вниз. Мужчина пытается разбить окно другой квартиры, но падает. В этот момент его настигают несколько мужчин и избивают палками. К ним прибегают пожарный и полицейские.

По данным канала, после задержания мужчину передали медикам. Мотивы его неординарного поведения выясняются.

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    Любовь Ширижик
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