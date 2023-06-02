Идею ограничить параллельный импорт вычислительной техники объяснили
Намерение правительства частично ограничить параллельный импорт вычислительной техники в Россию может стать стимулом для российского производства, заявил зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Таким образом депутат прокомментировал «Ленте.ру» соответствующую инициативу Минпромторга.
«Параллельный импорт можно ограничить только для тех компонентов и того оборудования, которые уже научились производить в России, то есть российская промышленность уже готова к тому, чтобы это выпускать. Если же мы ограничим то, что выпускать еще не научились, соответственно, возникнет дефицит», — объяснил парламентарий.
В обратном случае мы дадим дополнительный стимул для развития российского производства
Спиридонов также подчеркнул, что, по его мнению, действия правительства направлены на то, чтобы уменьшить интервенцию иностранной вычислительной техники, защитить российский рынок и дать возможность отечественным компаниям развиваться более быстрыми темпами.
«При этом мы понимаем, что большинство комплектующих в нашей вычислительной технике, которая создается и разрабатывается, все равно пока импортные, поэтому здесь мы говорим больше о финальной стадии разработки и создания уже готового продукта», — добавил депутат.
Ранее стало известно, что Минпромторг совместно с российскими производителями вычислительной техники рассматривает возможность ограничения параллельного импорта в Россию продукции более 20 зарубежных брендов.
В частности, консорциум АНО «Вычислительная техника» предложил министерству исключить из перечня оборудования, подлежащего параллельному импорту, технику HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric. В Минэкономики, уточнил другой собеседник издания, рассматривается более расширенный список: IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle, Quanta Supermicro.
При этом замглавы Минпромторга Василий Шпак уточнил, что инициатива обсуждается, и ведомство «ждет более конкретно сформулированных предложений». В Минцифры же считают, что «рассмотреть вопрос о блокировке параллельного импорта возможно только в отношении той продукции, производство которой уже налажено в РФ».