Идею ограничить параллельный импорт вычислительной техники объяснили

Депутат Спиридонов поддержал идею новых ограничений в параллельном импорте в Россию

Намерение правительства частично ограничить параллельный импорт вычислительной техники в Россию может стать стимулом для российского производства, заявил зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Таким образом депутат прокомментировал «Ленте.ру» соответствующую инициативу Минпромторга.

«Параллельный импорт можно ограничить только для тех компонентов и того оборудования, которые уже научились производить в России, то есть российская промышленность уже готова к тому, чтобы это выпускать. Если же мы ограничим то, что выпускать еще не научились, соответственно, возникнет дефицит», — объяснил парламентарий.

В обратном случае мы дадим дополнительный стимул для развития российского производства Александр Спиридонов зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле

Спиридонов также подчеркнул, что, по его мнению, действия правительства направлены на то, чтобы уменьшить интервенцию иностранной вычислительной техники, защитить российский рынок и дать возможность отечественным компаниям развиваться более быстрыми темпами.

«При этом мы понимаем, что большинство комплектующих в нашей вычислительной технике, которая создается и разрабатывается, все равно пока импортные, поэтому здесь мы говорим больше о финальной стадии разработки и создания уже готового продукта», — добавил депутат.

Ранее стало известно, что Минпромторг совместно с российскими производителями вычислительной техники рассматривает возможность ограничения параллельного импорта в Россию продукции более 20 зарубежных брендов.

В частности, консорциум АНО «Вычислительная техника» предложил министерству исключить из перечня оборудования, подлежащего параллельному импорту, технику HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric. В Минэкономики, уточнил другой собеседник издания, рассматривается более расширенный список: IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle, Quanta Supermicro.

При этом замглавы Минпромторга Василий Шпак уточнил, что инициатива обсуждается, и ведомство «ждет более конкретно сформулированных предложений». В Минцифры же считают, что «рассмотреть вопрос о блокировке параллельного импорта возможно только в отношении той продукции, производство которой уже налажено в РФ».