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09:13, 2 июня 2023Силовые структуры

Гонки пьяного россиянина с полицейскими и стрельбой попали на видео

В Пскове пьяный мужчина наехал на полицейского, устроил ряд ДТП в ходе погони со стрельбой

В Пскове три экипажа ГАИ устроили погоню за пьяным мужчиной, который за рулем своей машины наехал на полицейского. МВД России предоставило «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах виден автомобиль под управлением полуголого мужчины, он пытается скрыться, по дороге сбивая машины.

В дежурную часть полиции поступило сообщение, что нетрезвый мужчина сел за руль автомобиля, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк. Когда на место прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции, водитель наехал на сотрудника правоохранительных органов и попытался скрыться. За ним в погоню отправились полицейские, им пришлось открыть стрельбу по колесам машины, чтобы остановить ее и задержать подозреваемого.

В отношении задержанного составлены протоколы об административных правонарушениях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Любовь Ширижик
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