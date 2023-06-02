Объявлена программа второго дня книжного фестиваля «Красная площадь»

Стала известна программа второго дня IX Книжного фестиваля «Красная площадь»

Стала известна программа второго дня IX Книжного фестиваля «Красная площадь». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В субботу, 3 июня на главной сцене состоится суперфинал Международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Ведущим мероприятия выступит Александр Олешко. В состав жюри войдут артисты Дмитрий Дюжев и Игорь Скрипко, писатели Тамара Крюкова Дмитрий Емец, заместитель генерального директора Фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев, а также декан актерского факультета РАТИ Тарас Белоусов.

Помимо этого, в рамках второго дня фестиваля состоится литературно-музыкальная программа «Дело было вечером…», приуроченная к 110-летию поэта Сергея Михалкова, а также презентация книги Захара Прилепина «Шолохов. Незаконный». В своем новом произведении писатель разоблачит легенды, окружающие биографию автора «Тихого Дона».

Московский Губернский театр представит на мероприятии сцены из спектакля «Поэтическое кафе "Луч"». На «Красной площади» также будут организованы детские творческие мастерские, презентация новых книг, показы спектаклей и творческая встреча с писательницей детективного жанра Александрой Марининой. Отмечается, что 3 июня состоится награждение лауреатов и финалистов третьего сезона премии «Русский детектив».

