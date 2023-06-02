Девушка увидела историю поиска отчима и пожалела

Reddit: девушка увидела порно с инцестом в поисковой истории на компьютере отчима

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как увидела историю поиска отчима и пожалела, что воспользовалась его компьютером. Девушка обнаружила, что ее приемный отец смотрел порно про связь мужчин с падчерицами и другие ролики с инцестом.

Автор поста написала, что недавно воспользовалась компьютером отчима, чтобы выбрать для него подарок, после чего стала удалять историю поиска. «Моя жизнь никогда не станет прежней. Я увидела столько видео про инцесты, пока чистила поисковые запросы, но ролики о связях с приемными дочерьми — это точно не то, на что я ожидала наткнуться, тем более я его приемная дочь», — пожаловалась героиня истории.

Девушка отметила, что всегда будет жалеть о том, что зашла в поисковые запросы в компьютере отчима. «Если чьи-то родители читают этот пост, пожалуйста, чистите свою историю поиска», — призвала девушка. При этом она подчеркнула, что не похожа на девушек с роликов, которые смотрел ее приемный отец, и не считает, что у него есть влечение к ней.

«В его оправдание скажу, что такой жанр порно сейчас очень популярен в мире, но на всякий случай не застревайте в сушилке», — пошутил один из комментаторов. Другие пользователи также посоветовали рассказчице в следующий раз использовать режим «инкогнито» в браузере, чтобы не чистить историю поиска.