Силовики нашли оставленные ВСУ схроны с боеприпасами под Херсоном

В Херсонской области полицейские нашли оставленные ВСУ схроны со взрывателями и патронами

В Херсонской области полицейские нашли оставленные Вооруженными силами Украины (ВСУ) схроны с боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, силовики обследовали территории и заметили около поселка Чаплинка 93 головных взрывателя, три головных снаряда от установки «Град», три выстрела и три стартовых заряда от ручного противотанкового гранатомета (РПГ) и по одному снаряду калибра 152 и 125 миллиметра.

Кроме того, в селе Старая Маячка на заброшенной ферме правоохранители изъяли ящик с 16 бронебойно-зажигательными патронами. Последний тайник располагался в рукаве оросительного канала между селами Софиевка и Чумацкий Шлях. Там лежали 33 выстрела для станкового противотанкового гранатомета и короб с гранатами для еще одного станкового гранатомета.