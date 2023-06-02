В штаб-квартире ООН в Вене прошел показ фильма «Нюрнберг»

В штаб-квартире ООН в Вене состоялся показ российского фильма «Нюрнберг»

В стенах штаб-квартиры ООН в Вене состоялся показ российского художественного фильма «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева, он собрал около 100 гостей из разных стран. Об этом сообщает РИА Новости.

В постпредстве России отметили, что показ посетили международные чиновники и представители ряда зарубежных дипмиссий.

По словам заместителя постпреда России в Вене Романа Устинова, Москва направила приглашения на показ картины всем. «На приглашения откликнулись все наши друзья — все те, кто ценят нашу культуру: страны СНГ, Африки, Ближнего Востока — все те, кто умеет уважать чужую культуру», — подчеркнул дипломат.

В широкий российский прокат картина вышла 2 марта 2023 года.

«Нюрнберг» — первый в мировом кинематографе игровой полнометражный фильм о главном Нюрнбергском процессе (МВТ), когда перед «судом народов» предстали бывшие руководители Третьего Рейха, обвиненные международным военным трибуналом в беспрецедентных военных преступлениях, преступлениях против человечности, создании концлагерей и лагерей смерти.