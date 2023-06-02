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09:39, 2 июня 2023Силовые структуры

Россиянин инсценировал поджог своей иномарки ради выплаты в 8,3 миллиона рублей

В Воронеже мужчина инсценировал поджог своей иномарки ради выплаты в 8,3 миллиона рублей

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Воронеже владелец застрахованного внедорожника премиум-класса инсценировал поджог своего автомобиля ради получения страховой выплаты в 8,3 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Вечером он подъехал к лесу и отправился на пробежку, оставив свою иномарку под камерами видеонаблюдения. Спустя время на место приехал приятель подозреваемого, сыгравший роль исполнителя. Мужчина облил внедорожник горючим, поджег и скрылся. В результате авто полностью сгорело.

Владелец иномарки заявил в полицию о поджоге и добился возбуждения уголовного дела. После этого он обратился в страховую компанию с заявлением о выплате компенсации. В результате ему решили выплатить 8,3 миллиона рублей, однако получить их аферисту не удалось — ему помешали полицейские. Они установили личность поджигателя и раскрыли замысел поджога.

В результате собственник признался, что заплатил знакомому 100 тысяч рублей за то, чтобы тот уничтожил его машину. Фигуранту предъявлено обвинение в мошенничестве и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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    Елизавета Новикова
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