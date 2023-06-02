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11:14, 2 июня 2023Мир

В Минобороны Британии рассказали о заканчивающихся запасах вооружений для Киева

Глава Минобороны Британии Уоллес: у союзников Украины иссякают запасы вооружений

Фото: Press Service of the Defence Ministry of Ukraine / Reuters

У Великобритании и других союзников Киева иссякают запасы вооружений для передачи украинской стороне. Об этом в интервью Washington Post заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес.

По словам министра, страны, помогающие Украине, вынуждены покупать больше вооружений, так как уже не могут делать отправки Киеву из собственных национальных резервов.

Ранее в Британии рассказали о проблемах с поставкой Украине ракет для F-16. По словам отставного маршала ВВС Британии Эдварда Стрингера, руководившего Академией обороны Соединенного Королевства до 2021 года, западные страны не знают, кто будет поставлять Украине ракеты класса «воздух-воздух» для истребителей F-16.

По словам военного, Киеву могут быть переданы либо американские ракеты средней дальности AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile), либо европейские ракеты большей дальности Meteor. При этом Стрингер отметил, что обе модели крайне дорогие. Стоимость каждой ракеты AMRAAM составляет порядка одного миллиона долларов.

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    Виктория Кондратьева
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