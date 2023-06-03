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10:42, 3 июня 2023Россия

Число погибших в ДТП с грузовиком в российском регионе возросло до шести

Замгубернатора Нижегородской области Мелик-Гусейнов заявил о шести погибших в ДТП

Фото: УГИБДД по Нижегородской области

Число погибших в аварии в Нижегородской области с участием грузовика возросло до шести человек. Об этом сообщил замгубернатора и глава Минздрава региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

«К сожалению, в 08:55 в реанимации Воротынской ЦРБ скончалась еще одна пострадавшая в ДТП — женщина 1988 года рождения. В настоящий момент по причине ДТП погибли шесть человек», — сообщил замгубернатора.

Легковой автомобиль следовал из Москвы в Казань и врезался в «Газель». На место аварии через две минуты прибыли сотрудники экстренных служб.

Авария в российском регионе произошла утром в субботу, 3 июня. Среди погибших трое детей 2014, 2015 и 2020 года рождения. О причинах аварии пока неизвестно.

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    Анастасия Шейкина
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