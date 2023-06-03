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16:33, 3 июня 2023Мир

В США рассказали о способе Путина зарабатывать миллиарды для России

Разведчик Риттер заявил, что Путин зарабатывает миллиарды для России в условиях санкций

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин, несмотря на введенные против Москвы санкции, привлек в страну миллиарды долларов инвестиций. Об этом заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Российская экономика сегодня сильнее, чем когда-либо в истории. (…) Запад был якорем, который тащил ее вниз, поощрял утечку капитала и препятствовал инвестициям. Фактически это государство с невероятным количеством ресурсов теряло свои богатства», — считает бывший разведчик.

Он выразил мнение, что в условиях введенных санкций все материальные блага остаются внутри России, что способствует модернизации государства. Помимо этого, после ухода из России ряда иностранных компаний в страну начали инвестировать предприниматели из Китая, Индии и других стран.

Ранее в Европарламенте исключили ослабление санкций против России. При этом там признали, что санкционная политика наносит вред экономическому развитию самого Евросоюза.

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    Анастасия Шейкина
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