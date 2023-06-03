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15:04, 3 июня 2023Россия

В Госдуме назвали слова главы Минобороны Британии о Крыме политической слепотой

Депутат Шеремет назвал слова главы МО Британии Уоллеса о Крыме фантазиями и слепотой

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Слова главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса о возможности захвата Крыма войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) — фантазия и политическая слепота. Так прокомментировал заявление депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, сообщает РИА Новости.

«Это просто недалекий человек, который дальше своего носа, видимо, ничего не видит. Его мнение не более чем фантазия и политическая слепота. Пусть лучше занимаются своими внутренними проблемами, а за нас переживать не нужно», — сказал он.

Депутат также назвал западных политиков предсказуемыми, в связи с чем отметил, что такие громкие заявления они делают перед большим провалом.

Ранее Уоллес допустил, что силы армии Украины могут захватить Крым в 2023 году. Он также выразил оптимистичное мнение о предстоящем контрнаступлении Киева.

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    Семен Александров
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