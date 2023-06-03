В Киеве опровергли данные об отклонении петиции об увольнении главы Минкультуры

Кабмин Украины: петиция об увольнении главы Минкультуры Ткаченко не была отклонена

Кабинет министров Украины в Twitter опроверг информацию об отклонении петиции об увольнении главы Министерства культуры страны Александра Ткаченко.

«Сбор подписей на петицию об увольнении Александра Ткаченко с поста министра продолжается», — написал кабмин. По его словам, сообщение о недостаточном количестве голосов, которое получил автор инициативы, является «последствием логической ошибки в старой системе петиций». Уточняется, что случившееся не отразится на дальнейшей обработке петиции.

Ранее предложение об увольнении Ткаченко, опубликованное на сайте украинского правительства, собрало 25 тысяч голосов, необходимых для его рассмотрения кабмином. Министра обвиняют в несоблюдении слов, «осквернении памяти всех почивших Героев Украины» и проявлении крайнего пренебрежения к бойцам, которые отдают свои жизни.