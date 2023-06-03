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16:24, 3 июня 2023Бывший СССР

ВСУ сообщили о проведении учений авиации на севере Украины

Командование ВСУ сообщило о проведении учений авиации на севере Украины

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят учения военной авиации на севере страны, однако даты и точный район проведения учений не сообщаются. Об этом заявили в пресс-службе объединенного командования ВСУ, передает ТАСС.

«В северной операционной зоне под руководством командующего Объединенными силами Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева прошли учения с участием боевых вертолетов Ми-24 и военно-транспортных вертолетов Ми-8, проведены боевые стрельбы», — говорится в заявлении командования.

Генерал-лейтенант отметил, что в ходе маневров в течение нескольких дней вместе тренировались группа боевого управления, летчики и инженерно-технический состав.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовы начать контрнаступление. Он подчеркнул, что хотел бы получить еще некоторое вооружение перед контрнаступлением, но «Украина не может ждать их».

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