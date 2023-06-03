Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:49, 3 июня 2023Путешествия

Рейсы между Россией и Вьетнамом собрались восстановить в полном объеме

ТАСС: авиасообщение между Россией и Вьетнамом может быть восстановлено в полном объеме

Фото: Tran Phu / Unsplash

В этом году авиасообщение между Россией и Вьетнамом может быть восстановлено в полном объеме, сообщил ТАСС неназванный дипломатический источник.

По его словам, обе страны «усиленно работают над этим вопросом», и в 2023 году прямые рейсы между Россией и Вьетнамом запустят в прежнем количестве.

В начале мая авиакомпания «ИрАэро» сообщила о запуске прямых рейсов из Иркутска в Ханой. Полеты начнут выполняться с 4 июня один раз в неделю по воскресеньям на Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

В апреле посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко заявил, что страны работают над упрощением визового режима и налаживанием прямого авиасообщения.

Что думаешь? Оцени!
    Антон Похиляк
    Обсудить
    Последние новости
    В Кремле высказались о готовности Путина к переговорам для достижения целей СВО
    В Воронеже обрушилась подпорная стена исторического моста
    Немецкая туристка села не в тот самолет и оказалась в Москве
    «Спартак» занял третье место по итогам сезона в РПЛ
    ЦСКА разгромил «Ростов» и стал серебряным призером РПЛ
    Мирный план Индонезии по Украине оценили
    Россияне перечислили свои привычки времен СССР
    В школах американского штата запретили Библию из-за пошлости и насилия
    Рейсы между Россией и Вьетнамом собрались восстановить в полном объеме
    Качества российского самолета Су-25 оценили
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.