Рейсы между Россией и Вьетнамом собрались восстановить в полном объеме

ТАСС: авиасообщение между Россией и Вьетнамом может быть восстановлено в полном объеме

В этом году авиасообщение между Россией и Вьетнамом может быть восстановлено в полном объеме, сообщил ТАСС неназванный дипломатический источник.

По его словам, обе страны «усиленно работают над этим вопросом», и в 2023 году прямые рейсы между Россией и Вьетнамом запустят в прежнем количестве.

В начале мая авиакомпания «ИрАэро» сообщила о запуске прямых рейсов из Иркутска в Ханой. Полеты начнут выполняться с 4 июня один раз в неделю по воскресеньям на Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

В апреле посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко заявил, что страны работают над упрощением визового режима и налаживанием прямого авиасообщения.

