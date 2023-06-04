В России отреагировали на атаку беспилотников на Крым

Сенатор Джабаров назвал попыткой сделать гадость России атаку беспилотников на Крым

Украина старается навредить гражданской инфраструктуре России во время атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию страны, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на очередное падение дронов в Крыму.

«Они атакуют в основном гражданские объекты, чтобы нанести максимальный урон нашим людям. За каждое такое деяние рано или поздно придется отвечать. Надеюсь, что это время наступит очень скоро. А эти попытки огрызаться, делать какую-то гадость России, я думаю, ни к чему хорошему не приведут. На поле боя особо хвалиться нечем, а вот ударить по мирным гражданам, по приграничным селам, по Крыму они умеют. Если они не понимают, что Крым навсегда ушел из Украины. Напрасно они пытаются заявлять, что они освободят Крым, это глубокая ошибка», — отметил сенатор.

В ночь на 4 июня полуостров пытались атаковать девять дронов, сообщил глава региона Сергей Аксенов. «За прошедшую ночь силами ПВО было сбито пять вражеских БПЛА, еще четыре — заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ)», — заявил он.

По его словам, в результате падения одного из беспилотников в городе Джанкой в трех домах и двух автомобилях выбило стекла. Также на территории частного домовладения нашли не взорвавшийся БПЛА, его разминировали.