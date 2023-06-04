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01:35, 4 июня 2023Мир

В Сербии прошла пятая антиправительственная акция протеста

В Белграде прошла массовая акция протеста «Сербия против насилия»

Фото: Marko Djurica / Reuters

В сербской столице прошла пятая за последние несколько недель антиправительственная акция. Об этом сообщает издание «Правда».

Участники акции «Сербия против насилия» прошли по улицам от здания Народной скупщины в центре Белграда до здания администрации сербского лидера. Отмечается, что демонстранты требуют запретить все реалити-шоу и другие передачи, пропагандирующие насилие и безнравственность, а также выступают за закрытие некоторых СМИ, которые, по их мнению, пропагандируют ненависть и насилие, включая смену руководства всех крупных каналов. Также среди требований — отставка главы МВД страны Бранислава Гашича и руководителя Агентства безопасности и информации Александра Вулина.

Первая такая акция состоялась 8 мая. Поводом для этого послужили случаи стрельбы 3 и 4 мая.

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    Марина Совина
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