Россиянин взял 11 миллионов рублей на взятки правоохранителям

Суд арестовал жителя Брянска по делу о мошенничестве на 11 млн руб на взятки силовикам

Советский районный суд Брянска арестовал местного жителя Артема Ашеко, обвиняемого в мошенничестве, причинившим ущерб в 11 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина отправлен в СИЗО до 20 июля.

По версии следствия, Ашеко с соучастниками похитил у знакомого 11 миллионов рублей под предлогом передачи взяток правоохранительным и судебным органам для разрешения корпоративного спора. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Брянской области.