Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:06, 5 июня 2023Силовые структуры

Неизвестные с молотками напали на водителя Audi в пробке в Москве

В Москве неизвестные с молотками напали на водителя Audi в пробке и скрылись на черном BMW

Фото: Troy Spoelma / Unsplash

В Юго-Восточном административном округе Москвы объявили план «Перехват» из-за нападения мужчин с молотками на водителя Audi в пробке на Волжском бульваре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Неизвестные подошли к машине потерпевшего, разбили в ней стекла, испортили кузов и выстрелили водителю в ногу. Также они попытались вытащить что-то из автомобиля, однако это им не удалось.

После того как на светофоре загорелся зеленый свет, мужчины скрылись на черном BMW. Их личности сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Что думаешь? Оцени!
    Елизавета Новикова
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно о попытках ВСУ прощупать оборону российских сил
    Московские школьники впервые прошли психологическую подготовку к ЕГЭ
    Минобороны сообщило о неудачной попытке прорыва ВСУ на южнодонецком направлении
    Раскрыты снижающие качество одежды ошибки при стирке
    Эстония выразила надежду на помощь НАТО при первых признаках угрозы от России
    США ввели санкции против мастера керамики из Калуги из-за влияния на Молдавию
    Сервис кикшеринга оценил идею новых ограничений при использовании самокатов
    Кот ворвался в прямой эфир «Би-би-си» и рассмешил зрителей
    С фасада здания Россотрудничества в Кишиневе похитили российский флаг
    В Турции оценили возможность расселения россиян и украинцев по разным отелям
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.