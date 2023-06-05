Неизвестные с молотками напали на водителя Audi в пробке в Москве

В Москве неизвестные с молотками напали на водителя Audi в пробке и скрылись на черном BMW

В Юго-Восточном административном округе Москвы объявили план «Перехват» из-за нападения мужчин с молотками на водителя Audi в пробке на Волжском бульваре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Неизвестные подошли к машине потерпевшего, разбили в ней стекла, испортили кузов и выстрелили водителю в ногу. Также они попытались вытащить что-то из автомобиля, однако это им не удалось.

После того как на светофоре загорелся зеленый свет, мужчины скрылись на черном BMW. Их личности сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов.