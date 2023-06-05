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04:05, 5 июня 2023Забота о себе

Россиянам перечислили способы распознать опасный для купания водоем

Профессор Линник: купание в водоеме опасно, если рядом есть завод, утки или мусор

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Купание в некоторых водоемах может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Профессор кафедры экономики и управления в ТЭК Государственного университета управления Владимир Линник в интервью агентству «Прайм» перечислил способы распознать опасную для водных развлечений реку.

Так, выбирая место для купания, нужно обратить внимание на находящиеся поблизости промышленные объекты. Как объяснил эксперт, часто предприятия осуществляют сброс отходов производства в близлежащие водоемы. В последние годы система очистки улучшилась, но никто до сих пор не может гарантировать, что все сбросы проходят через систему очистки, подчеркнул Линник.

Другой неприятностью могут стать водоплавающие птицы, которые загрязняют воду отходами жизнедеятельности. Это может привести к раздражениям на коже или к пищевым отравлениям, предупредил россиян профессор.

По словам Линника, не стоит забывать и о безответственности самих отдыхающих, которые очень часто наплевательски относятся к окружающей среде.

«Если вы видите на пляже оставленные ржавые мангалы, мусор и разбитые бутылки, учтите, что все это может лежать и на дне водоема», — резюмировал эксперт.

Ранее врач-дерматолог Наталия Жовтан рассказала, как подготовить кожу к активному воздействию ультрафиолета во время отпуска. В частности, медик рекомендовала пройти курс витаминов-антиоксидантов накануне отдыха, а также использовать наружные увлажняющие средства с антиоксидантным действием.

Кроме того, чтобы исключить солнечные ожоги врач рекомендовала придерживаться нескольких простых правил: использовать солнцезащитный крем, носить головной убор, использовать очки с УФО-фильтром.

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    Марина Совина
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