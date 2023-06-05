Стало известно об упавшем в Ростовской области беспилотнике

В ростовском Таганроге 3 июня упал и взорвался беспилотник, потерявший управление

Потерявший управление беспилотник упал в Ростовской области 3 июня. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы российского региона Василия Голубева сообщает РИА Новости.

Уточняется, что БПЛА рухнул на пустыре в Таганроге, вдалеке от жилых домов. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений также нет.

«Пострадавших и разрушений в результате происшествия зафиксировано не было», — рассказала Ирина Четвертакова и добавила, что на месте работали специалисты Министерста обороны России.

Об инциденте сообщали очевидцы в соцсети «ВКонтакте». По словам местных жителей, дрон упал в полях в районе свалки на Марцево примерно в 14.40 3 июня. После падения, писали они, был виден столб дыма.

Ранее 5 июня стало известно, что два беспилотника упали на трассу М3 «Украина». Как уточнил губернатор Калужской области Владислав Шапша, один из дронов рухнул на 299-м километре трассы в городе Жиздра, второй — на 283-м километре автодороги в поселке Думиничи. Взрыва не произошло, никто не пострадал.