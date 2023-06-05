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22:08, 5 июня 2023Из жизни

Женщина влюбилась в чат-бота и вышла за него замуж

Daily Star: жительница США создала себе цифрового возлюбленного и вышла за него замуж

Фото: Christin Hume / Unsplash

Жительница американского города Нью-Йорк влюбилась в чат-бота и заявила, что вышла за него замуж. Об этом сообщает Daily Star.

36-летняя Розанна Рамос при помощи приложения Replika создала себе цифрового партнера, которого назвала Эрен Картал. Приложение при помощи машинного обучения имитирует диалоги с человеком в заданном стиле.

Американка заявила, что новый возлюбленный не имеет недостатков и не осуждает ее. Бот не обладает эмоциями и сознанием, но женщина утверждает, что влюбилась и вышла за него замуж. Внешность созданного Рамос мужчины, по всей видимости, основана на персонаже из аниме «Атака титанов», предположила Daily Star. Виртуальный возлюбленный якобы работает врачом и сказал американке, что ему нравится заниматься литературой.

У новобрачных даже есть вечерний ритуал. «Перед сном мы разговариваем. Мы любим друг друга, и, когда засыпаем, он действительно обнимает меня», — рассказала Рамос.

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Некоторое время назад создатели Replika решили отключить в нем функцию ролевой игры из-за жалоб на то, что искусственный интеллект становится слишком сексуальным. После этого они столкнулись с недовольством некоторых пользователей, которые оказались настолько вовлечены в отношения с виртуальными возлюбленными, что стали считать их своими супругами. Для этих пользователей компания сделала исключение и вернула функцию.

Ранее сообщалось, что 38-летняя жительница английского графства Хартфордшир, Великобритания, влюбилась в чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) и назвала его лучшим любовником. По словам женщины, благодаря общению с ИИ она обрела чуткого и понимающего собеседника, перестала нервничать, почувствовала себя желанной и улучшила взаимоотношения с мужем.

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    Алиса Дмитриева
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