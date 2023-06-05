Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:24, 5 июня 2023Мир

Осужденный за шпионаж в пользу России экс-сотрудник ФБР умер в возрасте 79 лет

CBS News: в США умер экс-сотрудник ФБР Ханссен, осужденный за шпионаж в пользу России
Роберт Ханссен

Роберт Ханссен. Фото: Reuters

Экс-сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Роберт Ханссен, являвшийся двойным агентом и работавшим на СССР и Россию, умер в американской тюрьме в возрасте 79 лет, сообщает телеканал CBS News.

Он работал в американской контрразведке, одновременно сотрудничая с СССР и Россией до момента, пока его не арестовали в феврале 2001 года и не приговорили к пожизненному заключению. Работая в отделе, который занимался поиском шпионов, Ханссен более 20 лет «ловил самого себя».

Его работа в ФБР давала ему беспрепятственный доступ к секретным данным о контрразведывательных операциях бюро. Его разоблачения включали в себя подробности подготовки США к ядерной войне и секретный туннель для подслушивания под советским посольством в Вашингтоне. Помимо этого, Ханссен выдал России ряд двойных агентов, которые позже были казнены.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Комментарии отключены
    Последние новости
    Украина заявила о начале контрнаступления. Где ВСУ нанесут основной удар и как российские войска готовятся его отражать?
    Российский военный рассказал об обстрелах Донецка ВСУ из «Градов»
    Стало известно о предотвращении высадки десанта ВСУ под Каховкой
    Белый дом выступил против эскалации военных действий на Украине
    Осужденный за шпионаж в пользу России экс-сотрудник ФБР умер в возрасте 79 лет
    На Западе заявили об ожидании контрнаступления ВСУ еще две недели назад
    В Харьковской области сообщили о разгерметизации аммиакопровода
    На форуме «Экология» обсудили приоритеты России в эпоху перемен
    Женщина влюбилась в чат-бота и вышла за него замуж
    ВСУ дважды за десять минут выпустили по ДНР противорадиолокационные ракеты США
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.