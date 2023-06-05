Осужденный за шпионаж в пользу России экс-сотрудник ФБР умер в возрасте 79 лет

CBS News: в США умер экс-сотрудник ФБР Ханссен, осужденный за шпионаж в пользу России

Экс-сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Роберт Ханссен, являвшийся двойным агентом и работавшим на СССР и Россию, умер в американской тюрьме в возрасте 79 лет, сообщает телеканал CBS News.

Он работал в американской контрразведке, одновременно сотрудничая с СССР и Россией до момента, пока его не арестовали в феврале 2001 года и не приговорили к пожизненному заключению. Работая в отделе, который занимался поиском шпионов, Ханссен более 20 лет «ловил самого себя».

Его работа в ФБР давала ему беспрепятственный доступ к секретным данным о контрразведывательных операциях бюро. Его разоблачения включали в себя подробности подготовки США к ядерной войне и секретный туннель для подслушивания под советским посольством в Вашингтоне. Помимо этого, Ханссен выдал России ряд двойных агентов, которые позже были казнены.

