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11:04, 5 июня 2023Силовые структуры

Российский гаишник выкупил у пьяных водителей машины за бесценок и обогатился

СКР отдал под суд гаишника, купившего за бесценок машины у двух пьяных водителей в ЯНАО

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу

В Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) следователи отдали под суд гаишника, купившего за бесценок у двух пьяных водителей автомобили и продавшего их по рыночной стоимости. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Инспектора ДПС ГИБДД обвиняют по трем статьям УК РФ: мошенничество с использованием служебного положения, получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями.

По данным следствия, в 2021-м и 2022 годах полицейский остановил на дороге двух водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения. Гаишник пообещал освободить их от уголовной ответственности и свое покровительство, если они продадут ему машины по заниженной стоимости. Водители согласились и отдали транспорт за 15 и 30 тысяч рублей. При этом полицейский реализовал машины по рыночной стоимости и обогатился.

Впоследствии одного водителя осудили за пьяное вождение, второй продолжал под покровительством гаишника ездить по городу в состоянии алкогольного опьянения. Обоих привлекли к ответственности за дачу взятки должностному лицу.

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    Любовь Ширижик
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