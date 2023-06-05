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16:21, 5 июня 2023Мир

В США увидели необходимость создания «военной Шенгенской зоны»

Американский генерал Ходжес заявил о необходимости создания «военной Шенгенской зоны»

Фото: Bjoern Wylezich / Shutterstock / Fotodom

Бывший командующий силами НАТО в Европе, американский генерал Бен Ходжес заявил о необходимости создания «военного Шенгена». Об этом сообщает The Washington Post.

Комментируя мнение аналитиков о необходимости Европе инвестировать в военную логистику для обеспечения надежного сдерживания и обороны, американский генерал отметил, что Европейскому союзу (ЕС) не хватает вагонов, которые могут перевозить бронетехнику, или мостов и туннелей, достаточно широких для современной боевой техники.

Как пишет газета, Ходжес видит потребность в создании «военной Шенгенской зоны» — наподобие европейской зоны путешествий и торговли без пограничного контроля, — которая позволила бы военным конвоям НАТО «пересекать границы с такой же легкостью, как грузовикам с яблоками».

Ранее Ходжес назвал слабые стороны армии НАТО по сравнению с российской. По его словам, по сравнению с армией России, у военных НАТО все еще низкий уровень мобильности.

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    Варвара Кошечкина
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