В Китае перечислили популярные товары из России

У жителей провинции Хэйлунцзян большим спросом пользуются пиво, икра и конфеты из России

Жители приграничной китайской провинции Хэйлунцзян часто покупают российские продукты питания, включая пиво, икру и конфеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на народное правительство провинции.

Кроме того, в Китае большим спросом пользуются розовое золото, морепродукты, мед, зерно и масло из России.

Местные власти отмечают, что Россия имеет обширную территорию с плодородной почвой, что дает ей уникальные преимущества в производстве качественных продуктов питания.

Объем импорта российских продуктов питания с провинцией Хэйлунцзян за первый квартал 2023 года увеличился на 24,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ноябре Россия и Китай запустили движение по первому в истории железнодорожному мосту через реку Амур. Первым по новому мосту проехался грузовой железнодорожный состав.

