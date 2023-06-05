Стало известно о планах офиса Зеленского отстранить Кличко

Страна.ua: офис Зеленского собирается отстранить Кличко с поста мэра Киева

Офис президента Украины Владимира Зеленского готовится отстранить Виталия Кличко с поста мэра Киева. Об этом сообщает издание Страна.ua.

«Для вертикали президента это шанс установить полный контроль над органами местной власти в столице. Это чисто политическая история, потому что отстранение Кличко ничего не даст», — сообщил источник издания.

Со слов источника стало известно, что офис президента таким образом получит хорошие «стартовые позиции» перед выборами и после увольнения Кличко власти начнут преследование сотрудников мэрии.

В свою очередь мэр Киева инициирует увольнение глав районов столицы: в этот список входят руководители Печерского, Шевченковского и Деснянского районов города, говорится в сообщении.

При этом, инспекцию бомбоубежищ проводят специальные комиссии, возглавляемые ставленниками офиса Зеленского, что, по словам источника, создает конфликт интересов.

Ранее на Украине появилась петиция с требованием отстранить Кличко с поста мэра столицы. Автор обращения предлагает отстранить главу города от исполнения обязанностей на период проведения досудебного расследования правоохранительными органами.

Ранее в Киеве арестовали охранника поликлиники, который не открыл бомбоубежище во время воздушной тревоги. По словам местных жителей, мужчина постоянно пренебрегал своей работой.