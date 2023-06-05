Анонсирована встреча Путина с главами Минтранса и РЖД

Путин 5 июня встретится с главой Минтранса Савельевым и главой РЖД Белозеровым

Президент России Владимир Путин в понедельник, 5 июня, проведет совещание, посвященное работе транспорта на новых территориях. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

На встречу, которая пройдет в середине дня, приглашены министр транспорта Виталий Савельев и глава РЖД Олег Белозеров. «Они будут говорить обо всей транспортной отрасли на новых территориях», — отметил пресс-секретарь Путина.

По его словам, глава государства сегодня работает в Кремле, у него «день достаточно рутинной работы». Другие мероприятия будут непубличными, добавил Песков.

В октябре 2022 года Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.