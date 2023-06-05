Представлявшиеся сотрудниками ФСБ россияне предстанут перед судом за аферу

СКР: 4 жителей Кубани под видом сотрудников ФСБ обманом похитили 8 млн рублей у знакомого

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, в котором обвиняется группа из четырех человек, представлявшихся сотрудниками ФСБ ради аферы на восемь миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Перед судом предстанут трое мужчин в возрасте от 21 до 28 лет и 19 летняя девушка.

По данным следствия, в ноябре 2022 года 27-летний кубанец узнал, что в отношении его знакомого полицейские расследуют уголовное дело. Он подговорил родственника и приятелей на аферу. Под видом сотрудников ФСБ они предложили мужчине помощь в закрытии дела за восемь миллионов рублей. Тот согласился, но обратился в правоохранительные органы.

Днем 8 декабря 2022 года на улице Кубанская Набережная в Краснодаре один из обвиняемых получил от заявителя 500 тысяч рублей в качестве первого транша, при получении денег мужчину задержали, а затем и его сообщников.