Мужчина угрожал взорвать воинскую часть в Москве для США за две тысячи долларов

SHOT: полиция задержала мужчину за угрозу взрыва воинской части Москвы за 2000 долларов

Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать воинскую часть в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В воскресенье, 4 июня, на КПП военной части, расположенной на юго-западе столицы, пришел 41-летний мужчина и потребовал немедленно впустить его, иначе он устроит взрыв. При этом он заявил, что получит две тысячи долларов и постоянную работу якобы от спецслужб США за совершение этого теракта.

Дежурный КПП вызвал правоохранительные органы, которые забрали мужчину. В настоящее время проводится проверка для установления его мотивов, а также экспертиза на наличие в организме задержанного алкоголя и наркотиков.