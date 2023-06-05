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09:17, 5 июня 2023Силовые структуры

Мужчина угрожал взорвать воинскую часть в Москве для США за две тысячи долларов

SHOT: полиция задержала мужчину за угрозу взрыва воинской части Москвы за 2000 долларов
СюжетВзрывы в США:

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать воинскую часть в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В воскресенье, 4 июня, на КПП военной части, расположенной на юго-западе столицы, пришел 41-летний мужчина и потребовал немедленно впустить его, иначе он устроит взрыв. При этом он заявил, что получит две тысячи долларов и постоянную работу якобы от спецслужб США за совершение этого теракта.

Дежурный КПП вызвал правоохранительные органы, которые забрали мужчину. В настоящее время проводится проверка для установления его мотивов, а также экспертиза на наличие в организме задержанного алкоголя и наркотиков.

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    Любовь Ширижик
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