Российский подросток напал с ножом на пьяного отца

На Камчатке 16-летний сын изрезал отца, пытавшегося побить его из-за конфликта с матерью

На Камчатке завершено расследование дела о нападении 16-летнего сына на 40-летнего отца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 23 апреля пьяный мужчина прибыл квартиру подростка из-за конфликта мальчика и его матери. Школьник испугался, что отец будет его бить и накажет. Тогда он взял ножи и стал обороняться. Ведь родитель уже избивал его ранее. В результате произошла драка сына и потерпевшего, во время которой фигурант изрезал отца.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 114 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны») УК РФ. Отмечается, что подросток признал вину и находится сейчас в Камчатском центре социальной помощи семье и детям.

Правоохранители проверят и отца, который применял физическое насилие.