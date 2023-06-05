Власти ответили на обвинения в платной эвакуации детей из Шебекино

Власти опровергли платную эвакуацию детей из Шебекино в Воронежскую область

Власти города Шебекино в Белгородской области ответили на обвинения в платной эвакуации детей из региона в Воронежскую область, опровергнув информацию, появившуюся ранее в ряде СМИ.

Издание «Подъем» 1 июня разместило публикацию, в которой сообщалось, что жительница города Шебекино в Белгородской области пожаловалась на платную эвакуацию детей из региона, который регулярно обстреливают Вооруженные силы Украины, в Воронежскую область.

Как рассказала изданию женщина по имени Елена С., за перевозку своего ребенка ей пришлось заплатить 1867 рублей, несмотря на то, что власти анонсировали, что вывоз детей из региона в связи с обстановкой будет осуществляться бесплатно.

При этом начальник управления образования Шебекинского городского округа Надежда Ивантеева в беседе с «Подъемом» заявила, что в действительности родителям был предоставлен вариант с бесплатной перевозкой детей, однако они сами его отвергли. По словам чиновницы, детей могли вывезти в Воронежскую область на школьных автобусах бесплатно, однако родители предпочли забронировать более комфортабельные автобусы, предоставляемые компанией-перевозчиком на коммерческой основе.

В свою очередь глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов заявил, что родители просто оплатили более комфортабельный автобус для детей в рамках поездки на отдых, которая была запланирована заранее и изначально никак не была связана с обстрелами и вынужденной эвакуацией, передает «Бел.ру». Чиновник признал, что в связи с последними событиями власти «проглядели» этот момент, однако в дальнейшем приняли решение возместить родителям их расходы — деньги за проезд будут возвращены в течение недели.

Публикация получила некоторое распространение в российских СМИ. В частности, сообщения о жалобах жителей на якобы платную эвакуацию детей разместили «Коммерсантъ» и портал «Весьма». Кроме того, информация активно тиражировалась пользователями соцсетей (1, 2, 3).

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